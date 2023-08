Getatoeëerde zwerver uit Roemenië baart zorg in Hengelo: 'Hij poept en plast in het park’

Het is een bijzonder gezicht. Een keurige witte Mercedes staat op de parkeerplaats in het Tichelpark, grenzend aan het Scholeneiland net buiten het Hengelose centrum. In de wagen met Roemeens kenteken ligt de eigenaar languit te slapen. Het is midden op de dag. Maar Valentin, de dakloze in een Mercedes, vindt het niet erg dat hij tijdens z'n middagdutje even wordt gewekt.