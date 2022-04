Gewonden bij twee ongevallen in korte tijd in Enschede-Zuid

L­TO-voor­man Harold Zoet: ‘Ernstig dat boeren zich als crimineel voelen weggezet’

Het vertrouwen tussen boeren en overheid was al broos en sinds de ‘stikstofbrief’ van minister Van der Wal is het er niet beter op geworden. Belangengroepen eisen dat onteigening van bedrijven van tafel gaat. Boeren voelen zich weggezet als criminelen. Ponyfokker Harold Zoet uit Wezep, sinds een jaar bestuursvoorzitter van LTO-Noord, deelt hun zorgen. ,,We moeten haalbare doelen stellen.’’

19 april