Gewone fiets verleden tijd? Meerderheid in Twente tourt op e-bike

Nog geen nieuwe horecaver­gun­ning voor De Generaal: Enschedese studenten ‘zuipen nog één keer de tank leeg’

ENSCHEDE - ‘Zuip de tank leeg borrel’, luidt het evenement. Het is voorlopig de laatste activiteit in hbo-sociëteit De Generaal. Na vrijdag gaat de deur op slot. De reden? Er is nog geen nieuwe horecavergunning.

29 april