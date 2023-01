Glanerbruggers reageren op ‘Glanerbrug, mes in je rug’: ‘Vreselijk, die uitdrukking’

Met videoGlanerbrug heeft een bedenkelijke reputatie. Is er een incident, zoals onlangs een steekpartij, dan hoor je al snel ‘Glanerbrug, mes in je rug’. Wat vinden ze daar eigenlijk van, in Glanerbrug? Verslaggever Leo van Raaij ging het vragen.