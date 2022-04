Good goan met mekaar!

Als er iets is dat ik de afgelopen jaren heb gezien, is het wel de enorme betrokkenheid van onze lezers bij deze regio. En dus bij ons. Ik denk dan aan de hoeveelheid brieven van lezers, reacties op online berichten of de oproepen die we af en toe doen. De enorme toeloop bij de open dag in het Balengebouw in Enschede, onze thuisbasis. Of aan de vele vragen die we krijgen over artikelen en de nieuwsgierigheid die ik ervaar als ik een lezing geef voor abonnees. Uw betrokkenheid geeft ons bestaansrecht.