Graffiti-logo Jumbo illegaal op oude melkhal in Enschede geschilderd

ENSCHEDE Het veelbesproken graffity-logo van de nieuwe Jumbo-vestiging in de Melkhal is in feite illegaal op de muur geschilderd.

Volgens de regels voor dit soort buitenreclame had eerst een vergunning moeten zijn verleend, voordat het logo werd aangebracht. Dat is niet gebeurd. Er is wel een vergunning aangevraagd, maar die is volgens wethouder Diepemaat nog in behandeling.

Barry Overink (Burgerbelangen) stelde de kwestie aan de kaak tijdens de stadsdeelcommissie Centrum. Hij vindt de ‘zeer in het oog springende’ reclame-uiting niet passen bij het cultuurhistorische karakter van de oude melkhal.

Dat zijn Robin Wessels (Groen Links) en Linda Wissink (Volt) met hem eens. Zij drongen er bij wethouder Diepemaat op aan om de graffiti-schildering zo snel mogelijk te laten verwijderen, maar die voelt daar niets voor. De gemeente heeft de stadsbouwmeester gevraagd er naar te kijken. Ook andere deskundigen buigen zich over de vraag of het logo al dan niet passend is bij de cultuurhistorische waarde van de oude melkhal.

Het heeft volgens Diepemaat geen zin om voorafgaand aan hun adviezen al tot actie over te gaan. „De uitkomst kan zijn dat deze reclame-uiting is toegestaan. Of niet, en dan zou wellicht worden bekeken wat wél kan.”