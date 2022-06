Grensdorp Glanerbrug lost problemen met drugstoeristen zelf wel op: ‘De politie doet geen ene donder’

Aanhoudende droogte Verbod op water uit vijvers halen in waterschap Vechtstro­men

ALMELO – In het gebied van waterschap Vechtstromen mag vanaf maandag geen water meer uit openbare vijvers in het stedelijk gebied gebruikt worden om te sproeien. Het is doorgaans de eerste stap in periodes wanneer er door droogte, natuurschade dreigt te ontstaan.

23 juni