Grolsch komt met Herfstbier 0.0% als alternatief voor bokbier

ENSCHEDE - Grolsch introduceert als eerste grote bierbrouwer in Nederland alcoholvrij alternatief voor bokbier. Met de introductie speelt Grolsch in op de groeiende vraag naar alcoholvrije bieren in Nederland.

De brouwerij spreekt niet van ‘bokbier’ maar van ‘Herfstbier’ dat ‘verwarmend’ van smaak is. Vorig najaar was Grolsch Herfstbier 0.0% bij wijze van test exclusief verkrijgbaar in proeverijcafés verspreid over het land en tijdens de Military in Boekelo, één van de grootste bokbierevenementen in Nederland.

Chili extract

Grolsch Herfstbier 0.0% heeft een diepe robijnrode kleur en een stevige, mokka kleurige, schuimkraag. „Meesterbrouwer Guy Evers is, dankzij een unieke gistsoort en de modernste brouwtechnieken, geslaagd in zijn missie om volle smaken als karamel en rozijnen te creëren. Precies wat de consument zoekt in het najaar”, meldt Grolsch. Evers werkte aan de balans tussen zoet en bitter en optimaliseerde het verwarmende effect: „Door de toevoeging van een natuurlijk chili extract worden de smaakpapillen geprikkeld en proef je warme tonen.”

Deze week verkrijgbaar

Met de landelijke introductie van Grolsch Herfstbier 0.0% speelt Grolsch in op de groeiende populariteit van alcoholvrije bieren in Nederland. Vanaf deze week is Grolsch Herfstbier 0.0% landelijk verkrijgbaar bij diverse supermarkten in 6-pack en in horeca gelegenheden op fles.