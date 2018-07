Grolsch pakt plastic rotzooi op festivals aan: einde wegwerpbeker

Enschedeër slijpt al zijn hele leven messen: 'Het blijft mooi werk'

9:35 ENSCHEDE - Zijn vader Max van der Meer had wat anders in zijn hoofd. Dat messen slijpen hoefde van hem niet. Hij had tuinbouwschool gedaan, wilde tuinarchitect worden. Maar hij werd op zijn achttiende toch geacht te komen werken in de zaak.