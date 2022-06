Grolsch Veste mogelijk decor finaletoernooi Nations League

ENSCHEDE - Met de last-minute zege van Oranje op Wales (3-2) is de kans toegenomen dat er internationaal topvoetbal naar Enschede komt. De Grolsch Veste is namelijk serieus in beeld als host voor het finaletoernooi van de Nations League in 2023.

Krijgt Enschede over precies een jaar tienduizenden voetbalsupporters uit heel Europa over de vloer? Die kans is een stuk realistischer geworden, nu Oranje na de winst op Wales afstevent op winst in groep 4 van de Nations League én dus van de organisatie van het finaletoernooi.

Die finaleronde zal worden gespeeld van 14 tot 18 juni in 2023. Nederland wordt de organisator van dat toernooi als het de poulewinnaar in de groep met België, Polen en Wales, die het toernooi ook wel willen hosten.

Grolsch Veste kandidaat

Als dat lukt, komt Enschede serieus in beeld als een van de twee speellocaties. De Grolsch Veste voldoet namelijk aan alle UEFA-eisen en is bovendien beschikbaar in die periode. De KNVB geeft in een reactie aan op dit moment bezig te zijn met een inventarisatie van de stadions en bevestigt dat het FC Twente-stadion daar één van is.

Enschede staat er goed op bij de bond en heeft de laatste jaren ervaring opgedaan met het organiseren van internationaal topvoetbal. Zo speelde Oranje vorig jaar de uitzwaaiwedstrijd tegen Georgië nog in Enschede, werd de finale van het EK vrouwenvoetbal in 2017 al in De Grolsch Veste gespeeld en staan er ook volgende maand nog twee vrouweninterlands op het programma in Twente.

Volledig scherm De Grolsch Veste was vorig jaar decor van de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Georgië. © Lars Smook

Invasie van voetbalfans

Om in aanmerking te komen voor het finaletoernooi van de Nations League, moet het stadion van de UEFA minimaal 30.000 zitplekken hebben. Dat hebben in Nederland alleen de De Kuip, De Grolsch Veste, Philips Stadion en de Johan Cruijff ArenA. Laatstgenoemde twee stadions zitten echter in juni 2023 echter op veel dagen al volgeboekt met popconcerten.

Zo komt Enschede dus eigenlijk als vanzelf in beeld als speelstad voor het mini-toernooi met vier teams. En kan de stad zich mogelijk opmaken voor de invasie van tienduizenden voetbalsupporters. Als Oranje poulewinnaar wordt - die beslissing valt in september - is het zelf een van de vier deelnemers aan het toernooi.

Het finaletoernooi bestaat uit twee halve finales, een kleine finale en de grote finale. De UEFA gaat in januari 2023 de organisator officieel bekendmaken. De eerste twee edities werden georganiseerd in Portugal (2018/19) en Italië (2020/21).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Feest in de straten van Enschede, hier in 2017. © Lars Smook