Grote zoekactie bij Enschede naar al maanden vermiste Loes gestaakt

Hulpdiensten waren massaal aanwezig in het Enschedese buitengebied. Speurhonden zochten de omgeving af, er was een duikteam actief in de plas en ook de brandweer was ter plaatse om te assisteren. Kort na de verdwijning van Loes de Groot zei de familie ‘een zwaar vermoeden te hebben’ dat de vrouw zich tussen Enschede-Zuid en Eibergen zou kunnen bevinden. Maar net als eerdere zoekacties leverde die van vanmiddag dus niets op.

Maanden vermist

Loes de Groot-Veenendaal (72) uit Eibergen is al maanden vermist. Ze verliet op zondag 2 september ziekenhuis MST in Enschede en is sindsdien spoorloos. De Groots dochter was vorige week tegenover dagblad Tunbantia nog openhartig over de vermissing. „Je gaat er emotioneel helemaal aan kapot.” Ze vertelt er ook in onderstaande video over.