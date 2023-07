Had Hengelo nou maar minder geld gehad

Camera’s bij ondergrond­se containers in Enschede gaan weer aan in strijd tegen afvaldump

De camera’s bij verschillende milieupleinen in Enschede gaan weer aan. Het toezicht op de ondergrondse containers is met drie jaar verlengd. Het gaat in eerste instantie om 4 ‘hotspots’, maar waar nodig kunnen de camera’s verplaatst worden naar een andere locatie.