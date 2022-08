Hanna van Hendrik op de helft: ‘De boerenopstand in Tubbergen uit 1971, is het verhaal van nu!’

Onkruidbe­strij­ding gaat mis in Enschede: bosschage vlakbij KFC en McDonald's vliegt in brand

ENSCHEDE - Een stuk bosschage aan het Spaansland in Enschede is donderdagochtend in brand gevlogen. De rook trok richting de fastfoodketens McDonald’s en Kentucky Fried Chicken.

11 augustus