Hans uit Enschede boos op leverancier slijmzuigapparaat: ‘Dit is toch pure oplichting’

Jukbeen en bovenkaak verwijderd

In 2008 kreeg Hans van Bussel de diagnose bot- en huidkanker. Bestralingen begonnen. Maar een jaar later keerde de tumor terug. Zijn juk- en bovenkaak moesten worden verwijderd. Later zijn linkeroog. „Door het weghalen van de botten, had mijn oog geen houvast meer in de kas. Vandaar die tweede operatie", legt de voormalig kok van pannenkoekenrestaurant Le Pompidou in de Wesselerbrink uit. Hij draagt een pleister die er elke morgen afgaat voor de verzorging. „Een prettig gezicht is het niet hoor", waarschuwt van Bussel.