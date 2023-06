‘Hèhè, werd tijd’, Enschedeërs zien onduidelijke ovatonde liever vandaag dan morgen veranderen

Nieuwsupdate Groeten uit Hengelo: vanaf het strand, het container­dorp en (straks) de volière

Een stadsstrand in Hengelo? Onhaalbaar, zei de wethouder. En kijk nu eens: in een mum van tijd liggen er twee strandjes en een enorme zandbak. En daar bleef het niet bij deze week: het containerdorp met 200 goedkope woningen werd officieus in gebruik genomen (en het beviel ook nog) en bezoekers van het Prins Bernhardplantsoen zitten straks ook bij slecht weer droog. Als in een volière. Dat dan weer wel.