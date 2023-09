Hengeloos familiebedrijf bestolen van bijna miljoen euro staat niet alleen: ‘Ondernemingen onderschatten risico’s eigen personeel’

Landgoed Twickel ‘op ramkoers’ als grootgrond­be­zit­ter met wegjagen voetbal­club en horecabe­drijf

Stichting Twickel heeft een bom gedropt door de erfpacht van voetbalclub Rood Zwart op te zeggen. En dat is niet de eerste keer. Hiermee, en met andere wapenfeiten, zet Twickel veel kwaad bloed in de omgeving. „Twickel is op ramkoers.”