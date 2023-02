Henk Fokkema gaf architectenbureau IAA een solide basis: ‘We deden alles, van dakkapel tot crematorium’

OverledenIn Enschede is woensdag Henk Fokkema overleden, een van de drie oprichters van het architectenbureau IAA dat in ruim 50 jaar beeldbepalend in Twente is geweest. Fokkema is 90 jaar geworden.