Henny Thijssen gaat na winst The Voice Senior nu zelf voor goud

Er wordt nog geweven in textiel­stad Enschede

15:08 Er wordt nog geweven in Enschede, alleen is het even zoeken. Het is niet dat, na wat ‘de teloorgang van de textielindustrie’ is gaan heten, alles is gestopt. In een straat die weinigen iets zegt, inmiddels ingesloten door woningen die er al best lang staan, heeft Enschede nog een weverij.