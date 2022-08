Herinnering aan Joodse slachtoffers van razzia in Twente leeft na 81 jaar nog altijd voort

In­dië-herdenking in Enschede: ‘Doorbreek het zwijgen, nu het nog kan’

ENSCHEDE - Het verdriet is nog steeds groot, 77 jaar na het einde van de bezetting van Nederlands-Indië door Japan. Net als op veel plekken in Nederland werd dat maandag in Enschede herdacht. Waarom is herdenken zo belangrijk? “Het is meer dan terugkijken. Het is een erkenning, ieder jaar opnieuw, van het leed dat is meegemaakt.”

15 augustus