Het duurde even, maar De Zweede in Boekelo is na achttien jaar echt klaar en dat werd gevierd

Na een traject van 18 jaar De Zweede: was het allemaal de moeite waard?

„Nou en of. De oude gymzaal van Boekelo aan de Diamantstraat is oud en vervallen. Het is hard nodig dat we een nieuwe accommodatie hebben waar gesport kan worden. Nu we behalve het buitenterrein ook de sportzaal kunnen gebruiken, maken we een volgende, belangrijke stap. Nu kunnen bijvoorbeeld ook de volleyballers hun sport beoefenen zonder dat de bal steeds tegen het plafond aankomt, omdat de zaal te klein is.”

En dat allemaal met dank aan een succesvolle fundraising in 2019.

„Ja, dat was een enorm succes. En dat komt doordat het project een breed maatschappelijk draagvlak heeft. Niet alleen sportclubs zoals GV Unisson hebben baat bij de velden en zalen, maar ook de basisscholen uit de buurt. Die houden daar hun gymlessen. Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben de kinderen van de basisscholen al hun eerste gymlessen in de nieuwe zaal gekregen. Of de muziekverenigingen die er gebruik van maken. Wij zijn heel blij dat buurtbewoners destijds zo in de bres sprongen en samen 200.000 euro verzamelden.”

Over het feest. Er was in 2015 toch ook al een officiële opening?

„Ja, maar toen vierden we de ingebruikname van de buitenvelden. Afgelopen zaterdag was de officiële opening van de sportzaal binnen. Afgelopen week hebben de kinderen van de basisscholen hun eerste gymlessen in de nieuwe zaal gekregen. Veel bewegen is gezond. Dat kan met sport maar ook door een muziekinstrument te bespelen. De Zweede is dus niet alleen om te sporten, maar is ook een locatie voor cultuurdoeleinden.”

Is er eigenlijk nog wel plek op jullie agenda voor nieuwe sport- of cultuurinitiatieven?

„De agenda is inderdaad wel al behoorlijk vol. Later heeft ook een badminton- en tweede volleybalvereniging zich aangemeld. Er is veel vraag vanuit Boekelo, Usselo en Twekkelo, maar uit vanuit Enschede-Zuid omdat De Zweede relatief gezien dichtbij ligt.”

Is De Zweede nu écht af?

„We hebben nog één zaaldeel in de planning. Die moet voor nog meer zaalruimte zorgen. Maar het complex is al af. Dus er komt nog een derde opening. De Zweede wordt dan al intensief gebruikt. Na een traject van achttien jaar is De Zweede zoals we het ons vanaf het prille begin in 2004 hebben voorgesteld.”