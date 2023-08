Het favoriete woord van Mandy de Jong: ‘Dat Toblerone-vormige ding op de kassaband heeft gewoon een naam’

met stelling Contant geld in de ban in Avonturen­park Hellen­doorn, en daarmee is het park de eerste in Nederland

Deze zomervakantie gezellig een dagje met de kinderen op pad? Bij een tripje naar Avonturenpark Hellendoorn kun je het cashgeld vanaf nu thuislaten. Er kan in het park namelijk alleen nog maar met pin betaald worden. Het is daarmee het eerste en enige attractiepark van formaat in Nederland dat contant geld vrijwel volledig weert. Maar mag dat zomaar?