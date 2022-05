Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van Twentse jongeren: een op de vijf denkt wel eens aan zelfmoord

MST loopt voorop met nieuwe bestraling bij prostaat­kan­ker

ENSCHEDE - Een nieuwe bestralingsmethode bij prostaatkanker in ziekenhuis MST is zo succesvol, dat specialisten uit de hele wereld in Enschede komen kijken. Vanwege de goede resultaten past MST de techniek nu ook toe bij tumoren in de dikke darm, blaas, rectum en gynaecologische omgeving.

