Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

HENGELO/BORNE/DELDEN | Woedend als een Almelose wethouder op Borne of een verongelijkte huurder van Welbions in Hengelo. Verbaasd als een Bornse wethouder over Almelo. Uitbundig als een feestganger in Goor. Of zo stilletjes als een kat in een wasmachine, een huurder van Welbions of een feestganger in Goor. Het schoot weer alle kanten op deze week. Dit is de nieuwsupdate van Hengelo.

ENSCHEDE | Het tragische ongeval deze week, waarbij een 16-jarige jongen om het leven kwam op de Deurningerstraat, domineerde het nieuws. Andere verhalen en gebeurtenissen waren er ook, maar die lijken even beduidend minder belangrijk. Dit is de nieuwsupdate van Enschede.

HAAKSBERGEN | Appartementen, rijtjeswoningen, twee-onder-een kappers, vrijstaande huizen. Voor starters, senioren en alles er tussenin. Op ‘smetteweeg’ns’ afstand van het centrum en de supermarkten ook nog. Odink & Koendelink maakt plaats voor 93 nieuwe woningen. Goed nieuws voor wie aan verhuizen denkt. Of toch niet…? Dit is de nieuwsupdate van Haaksbergen.

REGGESTREEK | Eric, Gerben en Gerdwin Pennings zijn trotse Nijverdallers. Trotse slagers bovenal. Slagers die zelf voor het vlees zorgen dat in de vitrine belandt. Aan ingevroren spul uit Oost-Europese landen doen ze niet. De biefstuk die wij met smaak opeten, liep twee weken geleden nog rond in een wei op ’t Hexel. Precies die werkwijze staat sinds kort op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Bepaald niet vanzelfsprekend, die waardering. Dit is de nieuwsupdate van Reggestreek.

ALMELO | In Almelo, het Rotterdam van Twente, staan de bouwkranen nooit stil. Op verschillende plekken wordt momenteel gebouwd. En waar nog niet wordt gebouwd, daar zijn plannen en visies voor ontwikkeld. De stad wordt met de dag een stukje mooier. Met als grootste parel uit het recente verleden: het Natuurhus en bijbehorende parkje. Dit is de nieuwsupdate van Almelo.

NOORDOOST-TWENTE | Nieuws over het gesloopte invalidentoilet op Het Hulsbeek leidde afgelopen week tot een storm aan boze reacties. En hoofdzakelijk de vraag: waarom? Het antwoord moet ik u schuldig blijven. Maar misschien heeft u wel een idee over de oplossing. En uiteraard blikken we in dit weekoverzicht terug op ander (opvallend) nieuws van de afgelopen dagen. Dit is de nieuwsupdate van Noordoost-Twente.

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over de losse flodders van de politie, de NVWA en burgemeester Hans Broekhuizen. Maar ook over verzakkende bankjes, een knollentuin en de komst van een grote fabriek. Dit is de nieuwsupdate van Twenterand.