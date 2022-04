Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | Heb je dat gehoord? Van die brand in dat flat? En dat fabeltje over het spoor ondergronds? En dat de Kringloop verhuisd is, en dat we weer eens een witte vlek zijn? Nee? Lees dan dit stuk. We praten u in vogelvlucht bij. Lees hier de nieuwsupdate uit Enschede.

HAAKSBERGEN | Het is een raar sprongetje. Terwijl de oude basisschool Ariëns klaar is om maandag de eerste vluchtelingen uit Oekraïne een dak boven hun hoofd te geven, biedt de torenhoge inflatie ook kansen: we móeten zonnepanelen en we móeten onze grondstoffen van dichtbij halen. Twee uitersten beheersen het nieuws, en dat zal nog wel even zo blijven. En weer zo’n sprong: kinderen poetsten de 22 Stolpersteine in het centrum op. De monumentjes voor joodse Haaksbergenaren die in de oorlog zijn vermoord, glimmen weer. Lees hier de nieuwupdate uit Haaksbergen.

OLDENZAAL, DINKELLAND, LOSSER | De ene verkleedpartij is nog niet achter de rug of er staat alweer een nieuwe voor de deur: het Vlöggeln in Ootmarsum. Acht poaskearls verruilen dit weekend hun carnavalskostuum voor de lange beige jas en hoed. Een paastraditie waarbij de poaskearls op eerste en tweede paasdag al zingend door de straten van Ootmarsum lopen. Lees hier de nieuwsupdate uit Noordoost-Twente.

ALMELO | Wordt het dan toch nog leuk in de Almelose politiek? Het optimisme daarover wordt dagelijks gevoed. Er is een nieuwe ster aan het firmament, die in zijn eentje al net zo veel commotie heeft veroorzaakt als de hele raad in de afgelopen vier jaar. Welkom Marcel Middelkamp. En Almelo krijgt zijn eigen Sigrid Kaag. Tijd voor vrouwenpower in het stadsbestuur. Aan de bak, Monique van Saane! En Heracles kan ook wel wat nieuwe bestuurlijke energie gebruiken. Laat Nico-Jan Hoogma maar komen! Lees hier de nieuwsupdate uit Almelo.

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week en kijkt vooruit. Over de rel rond het vluchtelingenkamp, bange bewoners die geen steek opschieten met Vitens en het bezoek van de rijdende rechter in Vriezenveen over een boom. Lees hier de nieuwsupdate uit Twenterand.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Wat hebben Het Wapen van Beckum, wethouder Mariska ten Heuw, raadslid Bert Oude Lansink en De Shaslick gemeen? Ze dreigen allemaal te verdwijnen. Wanneer en waarom? We praten u graag even bij in de wekelijkse update van het meest opmerkelijke nieuws van deze week. Lees hier de nieuwsupdate uit Hengelo, Borne en de Hof van Twente.

HELLENDOORN, RIJSSEN-HOLTEN, WIERDEN | Het was weer veel klein bier deze week in de Reggestreek. Maar daarmee krijg je een emmer ook wel vol natuurlijk. Op de bierglazen staan opschriften als Flexwoningen in Wierden, Palmpasen in Hellendoorn, Krattenveld in centrum Nijverdal en, Joop Nijenhuis. Hieronder de uitleg. Lees hier de nieuwsupdate uit de Reggestreek.