Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | We kunnen over politiek schrijven, of over vergaderingen en beleid en protocollen. Maar waar het uiteindelijk om gaat is altijd: wat doet het met ons? Met mensen die elke dag worstelen met de consequenties? Deze verhalen over Enschedeërs die botsten met beleid raakten ons deze week het hardst. Lees hier de nieuwsupdate uit Enschede.

HAAKSBERGEN | Mosje hield wel van een feestje, maar Mosje is uit de tijd. Het ontroerende portret van een veel te jong gestorven paradijsvogel raakte diep, afgelopen week. Verdriet tegenover trots, want Erik ten Hag did it! De Haaksbergenaar is nu officieel ‘Neêrlands hoop in bange trainersdagen’. En van trots naar verontwaardiging is een grote stap, maar dat moet hier even. Camping Stien’nboer wil dat de muziek van het Knollenkamptoernooi vóór middernacht zwijgt. Maar een hockeyfeestje aan banden leggen terwijl je zelf tot diep in de nacht een carnavals-driedaagse houdt? Is dat nu noaberschap? Lees hier de nieuwsupdate uit Haaksbergen.

OLDENZAAL, DINKELLAND, LOSSER | Het wil nog niet echt vlotten met de verduurzaming van Noordoost-Twente. Droomt een gemeente van enkele windturbines, trekken kritische burgers aan de bel. Leg je een ieniemienie zonneparkje aan in een weiland achter je energieneutrale woning, doet de gemeente moeilijk. Het mag gewoon niet, kreeg Jan Nijhuis uit De Lutte te horen van de gemeente Losser. Minstens zo leuk maar ook veelbesproken zijn de paastradities in Ootmarsum en Denekamp. Absoluut niet leuk: een geldkistje dat wordt opengebroken in een Mariakapel en de vernielingen aan het straatmeubilair. Lees hier de nieuwsupdate uit Noordoost-Twente.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Hengelo beweegt. Het zou zomaar een nieuwe slogan kunnen zijn, maar het is wel degelijk van toepassing op het nieuws van de afgelopen dagen. Het was de week van de verhuizingen. Van voetballers, beren, huisraad, kostbare spullen en vluchtelingen. Het Hengelose nieuws gemist? Wij praten u bij. Lees hier de nieuwsupdate uit Hengelo, Borne en Hof van Twente.

HELLENDOORN, RIJSSEN-HOLTEN, WIERDEN | Pasen is voorbij, de vuren gedoofd. Het was weer een heel spektakel. Met trekkerslep in Marle en nog veel meer. De afgelopen week was korter dan gewoon maar toch valt er wel wat te melden. In Ypelo gaan ze het natter maken, Plaatselijk Belang Hulsen lijkt gered en Rijssen-Holten krijgt een tik over de vingers. En dan is er nog een kwestie in Wierden. Maar daarover hieronder, na de foto van het brute trekkergeweld uit Marle. Lees hier de nieuwsupdate uit de Reggestreek.