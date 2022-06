Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | Scheldpartijen, troep in de tuin, lawaai: het is niet altijd even gezellig wonen in de Enschedese volksbuurten. Toch worden steeds minder mensen die overlast veroorzaken gedwongen uit hun huis gezet. Hoe kan dat? Dat lees je in de nieuwsupdate van Enschede.

HAAKSBERGEN | Nee, nu zijn we er gerust op! Er is nog geen korreltje zout uit de grond of het bedrijf dat daar nog dit jaar mee wil beginnen komt met een spaarpot voor de schade aan onze huizen. Miljoenen gaan erin en volgens zoutwinner Nobian zegt dat vooral dat we er vertrouwen in moeten hebben dat er géén schade ontstaat. Dit is de nieuwsupdate van Haaksbergen.

ALMELO | Oranje Nassau is kampioen en promoveert naar de tweede klasse. Ook de zaalvoetballers van Heracles Almelo Futsal hebben in de IISPA een titelfeestje achter de rug. Ze springen van de topklasse naar de eerste divisie, het tweede niveau van Nederland. En als het even meezit kan deze maand ook bij La Première de vlag uit. De derde klasse lonkt. Het is al lang niet meer louter kommer en kwel op de voetbalvelden rondom Erve Asito. Lees hier de nieuwsupdate van Almelo.

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen en blikt terug op de voorbije week. Over de walk on-girls die bij de Embassy geweerd zijn maar bij de Krembassy niet, rampgebied kanaal Almelo - De Haandrik en de nieuwe wethouder, die bij al die waterellende best weleens van pas kan komen. Lees hier de nieuwsupdate van Twenterand.

HENGELO/BORNE/GOOR | Onze Heer heeft vreemde, maar vooral ook prachtige kostgangers. Hengelo, Borne en Hof van Twente ook. Zo maar enkele voorbeelden die deze week voorbijkwamen: een chefkok die cashewnootjes een bietensmaak geeft, een man die trakteerde op korrels hagelslag, een milieuambtenaar die steun en toeverlaat voor onbegrepen kinderen werd en onbekenden die winkelmandjes sparen. Lees hier de nieuwsupdate van Hengelo, Borne en Hof van Twente.

REGGESTREEK | Van alles innovaties die de laatste tijd voorbij zijn gekomen, was dit toch wel een van de opvallendste. Er is een plan voor een crossbaan voor elektrische motoren in Enter. Er was natuurlijk meer nieuws deze week. Van schaarste bij de voedselbank tot bouwplannen in Dijkerhoek en een expo over het Rooie Dorp. Lees het in de nieuwsupdate van Reggestreek.

NOORDOOST-TWENTE | De benzineprijzen hielden de gemoederen in Noordoost-Twente afgelopen week flink bezig. Veel Tukkers trokken naar het goedkopere Duitsland, tot frustratie van Denekampse pomphouder Louis. Welke nieuwsitems nog meer de tongen losmaakten? Lees het in deze wekelijkse update van Oldenzaal.