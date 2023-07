Het voordeel van de Achterhoekse vlag? Je kunt ’m niet op de kop hangen!

Jacqueline Patawala (58) heeft de kleurrijk­ste kraam van Enschede: ‘Wat is nou het leven zonder markt?’

Waar Jacqueline Patawala (58) vroeger moest strijden voor een plekje op de propvolle markt, heeft ze inmiddels al jaren haar vaste stekkie op het Van Heekplein in Enschede. 23 jaar maakt de kleurrijke kraam Byoux Patawala al onderdeel uit van de Enschedese markt. Want: „Wat is nou het leven zonder markt?”