Hilversumse pooier ronselde 16-jarige Samira* uit Enschede

Zorgen varkenshou­ders door sores in slachthui­zen: ‘Elke varkenshou­der heeft hier last van’

5:46 ENSCHEDE - Varkensboeren voelen de gevolgen van de problemen in de slachthuizen. Nu de slachtcapaciteit lager is, worden varkens niet of later opgehaald, waardoor ze zwaarder worden dan normaal. „Als al die slachtlijnen op slot gaan, hebben we een groot probleem.”