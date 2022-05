Historische grafzerk vernield op Boerenkerkhof: ‘Het gaat de laatste tijd juist best goed’

ENSCHEDE - Jarenlang is het Boerenkerkhof een verwaarloosde hangplek geweest voor schimmige figuren. Maar sinds een werkgroep zich erover ontfermde, is het een mooi stukje oud Enschede. Jammer dat onbekenden een van de grafzerken hebben vernield.

In theorie zou de grafsteen van Lasonder vanzelf omgevallen kunnen zijn, zegt Marjolein Haandrikman. „Ik weet niet zeker of het moedwillig is. Soms staan ze een beetje los.” Maar erg waarschijnlijk is het niet, denkt de voorzitter van de Werkgroep Boerenkerkhof. „De zerken zijn al oud, ze gaan soms stuk door boomwortels die eronder groeien, of omdat er water in de scheurtjes trekt en dan knapt de steen. Maar op deze manier kapotgaan, dat zien we eigenlijk nooit.”

Historische waarde

Omgetrapt is het meest waarschijnlijk. En dat is vooral zonde omdat het om een grafsteen met historische waarde gaat. Het Boerenkerkhof aan de Deurningerstraat is een gemeentelijk monument, onder meer omdat er veel graven te vinden zijn uit de Enschedese textielfamilies. Op de begraafplaats uit 1829 liggen onder meer Ten Cates en Van Heeks.

Rondhangen

Een aantal jaar geleden is de begraafplaats helemaal opgeknapt. „Er hangen nog steeds wel eens mensen rond, maar het gaat de laatste tijd eigenlijk best goed”, zegt Haandrikman. De zerken zijn goed onderhouden. Ze worden regelmatig schoongemaakt en de letters van de zerk die nu kapot is, zijn niet lang geleden netjes opnieuw overgeschilderd. „Het is zonde”, vindt Haandrikman. „We zijn aan het kijken of we aangifte van vernieling kunnen doen.” De steen kan misschien gerepareerd worden. „We hebben contact met een steenhouwer.”