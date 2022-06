Hobbykamerwoningen in Enschede moeten worden aangepakt en verduurzaamd: ‘Zelfs met dekentje op de bank tocht het langs je benen’

Dichter Rodaan al Galidi geschokt door incident in trein: ‘Iemand opsluiten op de wc, dat doe je niet’

ENSCHEDE - Hij kwam van het festival Warme Woorden in Enschede, maar in de trein trof hem zondag vooral bittere kou. Tot zijn eigen verbijstering moest schrijver/dichter Rodaan Al Galidi toezien hoe treinpersoneel een kleine, vooral angstige man opsloot in het toilet. Het filmpje dat hij maakte, moest worden verwijderd. „Onvoorstelbaar dat dit in Nederland gebeurt.”

13:09