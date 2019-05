Hoe een gerenommeerde MST-arts van zijn voetstuk viel

De vooraanstaande traumachirurg voert een ingewikkelde operatie uit in het OK-complex van ziekenhuis MST. Niemand twijfelt aan zijn medische expertise. De arts is een kei in zijn vak. De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie omschrijft hem in 2014 als één van de grondleggers van de traumachirurgie zoals die wordt toegepast in Nederland.