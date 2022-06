Hoe een saai kantoor in Enschede verandert in een huis voor 300 Oekraïense vluchtelingen

Enschedese wethouder zet deur op een kier voor extra sporthal: ‘Er moet iets gebeuren’

ENSCHEDE - Wethouder Niels van den Berg (BBE) zet de deur op een kier voor een nieuwe sporthal. „Het staat niet op papier, maar we kijken creatief naar de mogelijkheden.” Aanleiding is het artikel in De Twentsche Courant Tubantia over de lange wachtlijsten door het gebrek aan geschikte sportruimtes.

20 juni