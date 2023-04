Hoe een vluchtelingenkind uit Enschede Europa’s grootste leverancier van keukenapparatuur werd

Dit is hoe ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ eruit ziet: Jan en Annie uit Hengelo onthullen hun geheim

Ze zagen elkaar voor het eerst bij Hercules, destijds nog een omnivereniging met handbal, gymnastiek en tennis in huis. „Ik zag hem in de sportzaal lopen en ik dacht: wie is dat?” Inmiddels zijn Jan (92) en Annie (89) Hogeslag alweer 65 jaar gelukkig getrouwd.