Hoe hackers de droomaankoop van dit Nederlandse museum veranderden in een drama

Het is begin augustus 2018 als de telefoon gaat in de kamer van directeur Arnoud Odding van het Rijksmuseum Twenthe. Als hij opneemt, weet hij binnen tien seconden wat er aan de hand is. Drie maanden van intensieve onderhandeling en fondsenwerving liggen achter hem. Maar het resultaat mag er zijn. De gedroomde aankoop van het schilderij A View of Hampstead Heath uit 1824 van John Constable is een feit, het aankoopbedrag is overgemaakt op de bankrekening van kunsthandelaar Simon Dickinson uit Londen.



En toch, op die augustusdag, verschijnen er opeens donkere wolken boven het vredige tafereel dat Constable (1776-1837) twee eeuwen geleden schilderde. Eén zin is genoeg. „Wat ik hoorde, was kort en duidelijk: het is foute boel. Dickinson, de verkopende partij, had laten weten dat ze het geld niet ontvangen hadden. Op dat moment heb je nog geen idee wat er is gebeurd. Eén ding wist ik echter wel: er moest ergens iets gruwelijk mis zijn gegaan.”



Ruim anderhalf jaar worstelt Odding nu met de gevolgen van de mislukte aankoop. Het schilderij zelf is in Enschede, maar van de gevraagde 2,9 miljoen euro is 2,6 miljoen verdwenen in het niets. Onderzoek bracht aan het licht dat hackers hadden ingebroken op het mailverkeer tussen het museum en Dickinson.



„Alles leek in orde. Uiteraard hebben we de toegezonden factuur aan alle kanten gecontroleerd. Niets wees erop dat er iets mis kon gaan. Dat de opgegeven rekening in Hongkong was, is niet vreemd. Veel internationale kunsthandelaars werken op die manier. Volstrekt te goeder trouw hebben we het geld overgemaakt. Dat is ook de basis van ons standpunt. We hebben het schilderij gekocht, en het is van ons.”