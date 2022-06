Hoe zit dat? Nieuw college in Enschede beëdigd zonder vrouwen: ‘Het is in dit geval puur toeval’

Enschedese raadsleden in het wit gekleed als protest tegen ‘herencol­le­ge’

ENSCHEDE - Veertien raadsleden zijn in deze maandagavond in het wit naar de raadsvergadering gekomen. Uit protest. Want een wethoudersploeg bestaande uit alleen maar mannen, dat is niet meer van deze tijd, zo vinden zij.

21 juni