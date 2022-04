Hond van Jeroen Heubach doodgereden, dader gaat er vandoor: ‘Hij reed verschrikkelijk hard’

Anouk uit Enschede is eindelijk blij met haar maatje meer en staat nu in finale van Miss Curve Nederland

ENSCHEDE - Half Nederland kent haar nog als enfant terrible in het tv-programma Dream School. Daarin werden vroegtijdige schoolverlaters gestimuleerd iets van hun leven te maken. Anouk is nu 21 en is net uitgeroepen tot een van de finalisten van Miss Curve Nederland, een missverkiezing voor vrouwen met een maatje meer.

3 april