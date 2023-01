Honderden kerstbomen opgehaald langs de weg in Enschede: ‘We komen wel eens verdwaalde kerstballen tegen’

MET VIDEOENSCHEDE - Kerst is voorbij, dus de kerstboom gaat de deur uit. Deze week haalt Twente Milieu alle kerstbomen in Enschede en omstreken op. Peter de Vries van Twente Mileu is een van de medewerkers die de klus op zich heeft genomen: „Soms liggen de kerstbomen tussen de geparkeerde auto’s of bij de perkjes.”

Het is een regenachtige middag in januari als Peter de Vries en zijn collega’s de weg op gaan om bomen te verzamelen. Het is ieder jaar weer een flinke klus, vertelt De Vries. „Er zijn veel auto’s nodig en extra personeel.”

Twente Milieu haalde in Enschede de afgelopen jaren in week tijd gemiddeld zo’n 56.000 kilo aan kerstbomen op. „Dit doen we zodat de mensen de bomen niet allemaal zelf weg hoeven te brengen.” Op die manier voorkomt Twente Milieu dat de kerstbomen op willekeurige plekken gedumpt worden en overlast veroorzaken.

Goed achterlaten

Of de bomen overal even netjes worden achtergelaten door de bewoners? „Dat verschilt per wijk”, vertelt De Vries. „In sommige wijken denken de mensen goed met ons mee. Dan liggen de bomen gewoon op een grote hoop aan de zijkant van de straat, of worden ze neergelegd bij een ondergrondse container. Maar we komen ook in wijken waar de kerstbomen tussen de geparkeerde auto’s of in de perkjes liggen.” De bomen zelf waaien niet tot nauwelijks de straat op, merkt De Vries op. „Over het algemeen blijven ze goed liggen. Ze zijn redelijk zwaar dus daar hebben we gelukkig geen last van.”

Geen decoratie

Bij het achterlaten van de kerstbomen moeten bewoners goed controleren dat er geen decoratie is blijven zitten. Volgens De Vries komt dat namelijk regelmatig nog voor: „Het is voor ons belangrijk dat er geen tierelantijntjes in de bomen blijven zitten zoals plastic slingers en dergelijke. We komen best vaak kerstbomen tegen waar echt nog een paar verdwaalde kerstballen in zitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Milieuvriendelijk verwerkt

De vrachtwagens van Twente Milieu rijden aan het einde van de dag propvol met kerstbomen naar hun eindbestemming. De Vries: „De bomen worden gerecycled tot onder andere biomassa. Dat gebeurt allemaal bij groenverwerking Bruins en Kwast in Goor. Daar brengen we de bomen naar toe.”

De kerstbomen kunnen ook buiten de opruimperiode worden weggebracht. Dit kan gratis bij de afvalbrengpunten van Twente Milieu.

Volledig scherm Peter de Vries (links) haalt met een collega van Twente Milieu kerstbomen op in Enschede. © Dylan Althof