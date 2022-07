Honderden meters bloedspoor na steekincident in Enschedese wijk; buurt schiet slachtoffer te hulp

MET VIDEOENSCHEDE - Een man is vannacht gewond geraakt bij een steekincident in Enschede. Hij liep daarbij een slagaderlijke bloeding op. Over honderden meters ligt er in de Enschedese wijk Hogeland een bloedspoor.

De politie kreeg omstreeks 01:50 uur een melding van het steekincident. Ter plaatse aangekomen troffen agenten een zwaargewonde man aan in de Van Diemenstraat.

Het slachtoffer bleek mogelijk gestoken al gestoken op de Heutinkstraat in het buitengebied. De man heeft na het incident in de richting van de Zuid Esmarkerrondweg hulp gezocht in de wijk Hogeland.

Het incident vond plaats in de wijk Hogeland

Buurt schiet te hulp

Het slachtoffer belde bij meerdere woningen aan in de Van Diemenstraat in een poging om hulp te krijgen. Na een aantal pogingen gaven buurtbewoners gehoor en boden eerste hulp. De man is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij bleek een slagaderlijke bloeding te hebben.

De politie verricht op twee locaties (sporen)onderzoek. Een deel van de Heutinkstraat en de Van Diemenstraat/Spartastraat zijn afgezet. Op straat is een bloedspoor van honderden meters waar te nemen. Bij enkele woningen ligt een plas bloed voor de deur.

Getuigen en camerabeelden

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en de dader(s). Bent u hiervan getuige geweest, weet u meer of heeft u camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Wilt u anoniem een melding doen, belt u dan 0800-7000.

Politie deed onderzoek in de buurt en zette meerdere straten af