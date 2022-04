Hoofd van 10 meter onderweg naar UT Enschede: ‘Het grootste kunstwerk dat dit atelier ooit heeft vervoerd’

Nieuw stadsbe­stuur Enschede is zoektocht naar andere stijl die om lef vraagt

Drie weken na de verkiezingen wordt er volop gesproken over een nieuw stadsbestuur en andere stijl van politiek bedrijven in Enschede: de raad en het nog te vormen college van burgemeester en wethouders moeten hechter samenwerken. Maar witte rook kan daardoor nog wel even op zich laten wachten.

7 april