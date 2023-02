'Hoop dat winkelend publiek gaat dansen'

jaar na inval Gevluchte Anastasiia (27) werkt binnen jaar in MST én spreekt Nederlands: ‘Ben fan geworden van FC Twente’

Ze is amper een jaar in Nederland, maar spreekt nu al de taal én heeft een geschoolde baan in ziekenhuis MST. Anastasiia Verbytska (27) liet met haar moeder thuisstad Odessa achter in Oekraïne en in Twente het voorbeeld van succesvolle integratie. „Grapjes maken in het Nederlands lukt alleen nog niet.”