Hornbach opent in Enschede: schroeven betalen per ons en concurrent voor bouwleveranciers

Enschedeër (40) toch veroor­deeld voor brute overval op 79-jarige bloemenhan­de­laar

ENSCHEDE - Een 40-jarige man uit Enschede is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden alsnog veroordeeld voor een brute woningoverval op een 79-jarige Zwolse bloemenhandelaar in 2003. De Enschedeër moet 5 jaar en 2 maanden de cel in. Eerder sprak de rechtbank in Zwolle hem vrij.

25 maart