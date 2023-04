Huisarts Cees uit Enschede over digi-dokteren: ‘Ik wil emoties en lichaamstaal zien’

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Marloes in Hogeland: 'Ik ben allergisch voor witte muren'

Een zwarte muur hier, een opvallend behangetje daar. Wie het huis van Marloes en Robert binnenstapt ziet meteen: deze mensen houden niet van witte muren. En dat klopt. “De wc is de enige witte ruimte in huis en die gaan we binnenkort behangen.” Even binnengluren!