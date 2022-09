Hulpverleners houden hun hart vast voor energiearmoede in Twente: ‘Mensen worden haast gedwongen om gekke dingen te doen’

De dreigende ramp is nu nog onzichtbaar. Hij zit verstopt in gas- en elektriciteitsmeters, verscholen in de computersystemen van energiebedrijven. Zolang de zon schijnt en het ’s avonds nog licht is merk je daar weinig van. Pas over een paar maanden wordt de volle omvang zichtbaar. Hulpverleners houden hun hart vast voor dat moment: „Want dan staan we machteloos.”