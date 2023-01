Iedereen minstens één keer kampioen bij de Onder-13 van Luctor et Emergo

spraakmaker Oud-huis­arts Dick Walstock uit Enschede kijkt als filmmaker in het hoofd van vroegere collega’s: ‘Twijfel houdt je als arts scherp’

Dertig jaar lang was hij huisarts in Enschede, nu is Dick Walstock (65) documentairemaker. Zijn vroegere werk laat hem niet los in Even afwachten, een film waarin hij in het hoofd van voormalige collega’s kijkt. „Alles wat goed gaat vergeet je als huisarts.”

11:31