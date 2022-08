Iets minder inwoners: is Enschede wel de magneet die de stad wil zijn?

‘Meer inwoners in de regio’, was recent de kop boven een bericht over de bevolkingsaanwas in Twente. Het nieuws leek me niet opzienbarend met de stroom Oekraïners en zogeheten derdelanders die hier op de deur kloppen voor een bed, een bad en wat brood. Tot het oog viel op dat ene zinnetje. ‘Enschede telde als enige gemeente op 1 juli iets minder inwoners dan aan het begin van het jaar’.