‘Ik verwacht niet meer dat je binnenkomt en zegt: ik ben niet echt dood hoor, mam’

video Home Alone niet op tv? Op deze plek in Boekelo zie je hem toch

25 december BOEKELO - Het is voor velen de ultieme kerstfilm: Home Alone. Want wie kent niet het verhaal van de jonge Kevin McAllister, die met Kerst alleen in huis achterblijft en vervolgens moet afrekenen met twee klunzige inbrekers. Maar voor het eerst in jaren is de film niet met Kerst op tv. Niet getreurd: bij Sticky Bandits in Boekelo hebben ze er wat op gevonden.