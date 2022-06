‘Illegale’ boeren helpen met 25 miljoen euro? LTO Noord is positief, MOB noemt het ‘paracetamol tegen de kiespijn’

Gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) van de provincie blijkt veel energie en overleg gestoken te hebben in het vinden van een oplossing voor zogenoemde PAS-melders. Dat zijn in Overijssel zo’n 300 bedrijven, vooral boeren, die in het verleden voor uitbreiding van hun bedrijf konden volstaan met een melding. Ze zitten nu in de problemen omdat de Raad van State in 2019 bepaalde dat een vergunning nodig is.