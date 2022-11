In Beckum kijken ze niet op een biertje meer of minder; Twentse dorpen en buurten in top landelijke ranglijst

Met video Opluchting bij tweeling­broer Twents MH17-slachtof­fer: ‘Puzzel­stuk­jes liggen op hun plek’

ENSCHEDE/DRONTEN - Drie maal levenslang, één keer vrijspraak. Dat is de uitspraak in het MH17-strafproces. Met dat vonnis komt voorlopig een eind een van de grootste processen uit de Nederlandse geschiedenis. Ook voor de nabestaanden. „De puzzelstukjes liggen nu op hun plek”, aldus Willem Goes (41), tweelingbroer van oud-Enschedeër Paul Goes die in het vliegtuig zat.

17 november