IN BEELD | Supporters en spelers FC Twente vieren het feest samen op de tribune

Column Liefde, dat is wat ik overal verspreid

Liefde. Ja. Liefde. Dat is denk ik wel het woord dat in zes letters (waarvan vijf verschillende) perfect samenvat wat ik al die jaren als artiest overal om me heen aan het verspreiden ben. Liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Liefde voor de medemens. Liefde voor mijn vrienden. Liefde voor de vreemdeling. Liefde voor de familie. Liefde voor het detail. Liefde voor het grotere plaatje. Liefde voor de waarheid. Ook dat. Ik hou echt van de waarheid. Daar kun je me echt voor wakker maken. En dat niet alleen. Ik kan bij tijd en wijle ook donders genieten van de meest belachelijke onzin. Zolang het maar geen verwerpelijke onzin is. Bij verwerpelijke onzin haak ik af. Voel ik gewoon heel weinig liefde bij. Maar dat maak ik dan wel meteen heel erg duidelijk. Dat ik daar absoluut niet van gediend ben. Van die verwerpelijke onzin. Maar weet dat ik daar dan heel helder over zal communiceren. Met alle liefde. Zoals u dat van mij mag verwachten. Liefde. Altijd. En overal.