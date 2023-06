In de ban van de transfermarkt: in Saoedi-Arabië zijn ze gek, hier zoeken ze koopjes

FC Twente en Wolfsburg naderen deal: Cerny vertrekt naar Bundesliga

Vaclav Cerny (25) vervolgt zijn loopbaan bij VfL Wolfsburg. FC Twente en de Duitse club zijn nagenoeg akkoord over de transfersom. De Tsjech is op dit moment al in Wolfsburg om de deal rond te maken. Hij gaat naar alle waarschijnlijkheid voor 4 jaar tekenen.